Матч «Локомотив» – «Спартак» не покажут из-за новой политикой «Матч ТВ»

Телепоказ матча «Локомотив» – «Спартак» – это новая политика «Матч ТВ». Со следующего сезона между каналом и лигой будет заключено новое соглашение. Все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена».

Центральный матч 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» не будет показан на общедоступном телевидении. Подобное решение – это новая политика «Матч ТВ». Со следующего сезона между каналом и лигой будет заключено новое соглашение. Все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена». Такая политика устраивает как лигу, так и руководство канала. Запланирован показ двух других матчей: «Зенит» – «Амкар» и «Краснодар» – «Ростов».

«Смысл телевидения в том, чтобы его смотрели. Нужен рейтинг», — заявила Тина Канделаки.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат