Матч Иран – Китай посетили 100000 зрителей, хотя арена вмещает 78 тысяч

На матче отбора к ЧМ-2018 в зоне Азии зафиксирован мега-аншлаг. Трибуны стадиона заполнили на 125 процентов.

На арене «Азади Стэдиум» в Тегеране, которая после реконструкции вмещает 78 тысяч человек, умудрились разместиться целых 100 тысяч. Болельщики сидели и висели на фонарных мачтах, столбах и ограждениях.

В самой игре Иран победил Китай 1:0 и набрал 17 очков после 7 туров азиатской квалификации к ЧМ-2018.

This is what nearly 100,00 fans in a stadium looks like… #RoadToRussia #WCQ2018 #IRNvCHN pic.twitter.com/M9qPQFnY8R

— The-AFC.com (@theafcdotcom) March 28, 2017