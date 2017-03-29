Матч Иран – Китай посетили 100000 зрителей, хотя арена вмещает 78 тысяч

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Иран - Китай 1

На матче отбора к ЧМ-2018 в зоне Азии зафиксирован мега-аншлаг. Трибуны стадиона заполнили на 125 процентов.

На арене «Азади Стэдиум» в Тегеране, которая после реконструкции вмещает 78 тысяч человек, умудрились разместиться целых 100 тысяч. Болельщики сидели и висели на фонарных мачтах, столбах и ограждениях.

В самой игре Иран победил Китай 1:0 и набрал 17 очков после 7 туров азиатской квалификации к ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Видео: Твиттер Азиатской Конфедерации

Источник: Твиттер Азиатской Конфедерации

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Владимир Шевелев

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