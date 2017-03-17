Матч ФНЛ между «Соколом» и «Химками» перенесен из-за болезни игроков хозяев

Встреча «Сокола» и «Химок» перенесена на середину мая. Игроки саратовской команды заболели вирусом ОРВ.

Вчера и сегодня один за другим заболели вирусом ОРВ более половины состава футболистов «Сокола». В связи с такими неприятными обстоятельствами не представляется возможным набрать даже стартовый состав на календарный матч с «Химками».

Футбольная национальная лига удовлетворила просьбу нашего клуба о переносе матча на более поздний срок. Матч состоится 17 мая

«Сокол» занимает 17-е место с 28-ю баллами, а «Химки» с 34-мя очками идут на 9-ой строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сокола»