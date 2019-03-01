Матч «Динамо» — «Спартак» состоится на «Арене Химки»

Стало известно место проведения встречи между «Динамо» и «Спартаком». Ранее инспекция РПЛ признала неудовлетворительным состояния газона на новом динамовском стадионе.

Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги «Динамо» — «Спартак» состоится 10 марта в 19:00 на «Арене Химки», сообщает официальный сайт РПЛ. Изначально планировалось провести игру на новом стадионе «Динамо», которая должна была стать дебютной для этой арены.

После новости о переносе готовность принять матч выразили представители «Лужников», однако в итоге решено было провести встречу на «Арене Химки».

При этом 10-го марта там планировалось провести матч ФНЛ между «Химками» и «Сибирью». На данный момент нет информации, где и когда состоится эта игра.

Источник: официальный сайт РПЛ

Фото: Сергей Дроняев

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