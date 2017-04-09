Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Игоря Суркиса

Встреча 26-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» была перенесена с 22 на 21 апреля. Такое решение было принято из-за свадьбы дочери президента киевлян.

Ранее СМИ сообщали о том, что поединок был смещен на один день из-за полуфинала Кубка Украины.

По имеющейся информации, истинная причина такого решения Премьер-лиги заключается в свадьбе дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса. Марина Суркис выходит замуж в субботу, 22 апреля, а церемония празднования состоится в ресторане. Именно с этим событием связана просьба киевлян о переносе игры с «Шахтером».

Встреча между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» пройдет 21 апреля в столице Украины на стадионе «Олмпийский».

Фото: Global Look Press

Источник: Обозреватель