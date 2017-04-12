Матч «Боруссия» — «Монако» состоится сегодня

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Монако» не будет вновь перенесен. Игра должна была состояться вчера, но была отменена и сдвинута на один день из-за взрыва около автобуса дортмундской команды.

Ранее появилась информация, что «Монако» предложил перенести матч с «Боруссией» со среды на субботу, однако позднее монегаски подтвердили, что игра, как и было запланировано, состоится сегодня. Начало – в 19.45 по московскому времени.

Субботняя встреча «Монако» – «Дижон» в чемпионате Франции также не будет перенесена, но начнется не в 18:00, а в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Монако»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»