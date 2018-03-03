Массимо Каррера о переносе матча: «Разговоры, что «Спартак» не хотел играть с «Крыльями Советов», – ложь»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов». Итальянец утверждает, что команда была готова играть.

«Мы были готовы играть. Я дал состав, футболисты были готовы выходить на разминку. Так что разговоры, что мы не хотели играть, – ложь. Решение приняла комиссия. Я и моя команда были готовы к игре. Решать, играть или нет – задача не моя и не игроков, пускай разбираются другие люди.

Согласен с решением комиссии, потому что при такой температуре и на таком поле было невозможно играть. Сожалею о наших болельщиках, которые приехали впустую в Самару. Думаю, мы порадуем их в других моментах», – сказал Каррера.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России был отменен из-за плохих погодных условий.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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