Массимо Каррера может возглавить сборную России

Если сборная России неудачно выступит на Кубке конфедераций, который пройдет этим летом, у РФС имеется «План Б». Кандидатура Массимо Карреры на пост главного тренера сборной России будет рассмотрена в случае провала на КК-2017.

Массимо Каррера рассматривается в качестве резервного варианта, если сборная России не выйдет из группы на Кубке конфедераций. Подобное обсуждалось сегодня в кулуарах до выступления на конференции главы РФС Мутко.

Напомним, ранее появлялась информация, что в случае неудачи сборной России также рассматривается вариант с приглашением в национальную команду Курбана Бердыева. Ранее РФС уже отмечался тем, что приглашал на пост главных тренеров сборной России наиболее успешных наставников, показывающих результаты в национальном чемпионате.

На Кубке конфедераций-2017 сборная России попала в одну группу с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. В полуфинал выходят сборные, занявшие первое и второе места.