Массимо Каррера может стать главным тренером «Ромы»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Рому». Итальянский специалист вошел в число кандидатов на пост наставника римского гранда.

Массимо Каррера рассматривается на замену соотечественнику Лучано Спаллетти, контракт которого истекает в конце сезона. Отмечается, что продлевать соглашение бывший наставник «Зенита» не собирается.

Ранее в числе кандидатов на должность главного тренера «Ромы» назывались Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини и Маурицио Сарри.

Напомним, что 52-летний Каррера назначен главным тренером «Спартака» после отставки Дмитрия Аленичева в августе прошлого года. Его контракт с красно-белыми, которые лидируют в чемпионате России с отрывом в шесть очков, рассчитан до конца следующего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: La Repubblica

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