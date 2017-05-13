Массимо Каррера: «Глушаков прыгнул с машины? Я могу и круче!»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Московский «Спартак» победил «Амкар» в Перми. Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера на пресс-конференции заявил, что готов праздновать чемпионство сумасшедшим образом.

Итальянского специалиста спросили, видел ли он, как полузащитник Денис Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытия Арены»: «Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом».

«Прыгнуть с автобуса», — подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции.

«Да что угодно! Вы увидите».

Также Каррера прокомментировал поведение болельщиков «Спартака», которые выбежали на поле после матча с «Амкаром»: «Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле», — заявил Каррера.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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