Массимо Каррера: «Глушаков прыгнул с машины? Я могу и круче!»

Московский «Спартак» победил «Амкар» в Перми. Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера на пресс-конференции заявил, что готов праздновать чемпионство сумасшедшим образом.

Итальянского специалиста спросили, видел ли он, как полузащитник Денис Глушаков прыгнул в толпу с машины, празднуя чемпионство у «Открытия Арены»: «Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом».

«Прыгнуть с автобуса», — подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции.

«Да что угодно! Вы увидите».

Также Каррера прокомментировал поведение болельщиков «Спартака», которые выбежали на поле после матча с «Амкаром»: «Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле», — заявил Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»