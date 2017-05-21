Массимо Каррера: «Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом сезоне»

Массимо Каррера подвел итоги матча с тульским «Арсеналом». Благодаря победе, тульский клуб сумел пробиться в стыковые матчи.

«Когда играешь против более мотивированной команды, проигрываешь. Какие могут быть эмоции? Это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате. В этом сезоне они совершили нечто великолепное», — заявил Каррера.

Красно-белые уступили «Арсеналу» со счетом 3:0. «Спартак» стал чемпионом за три тура до конца чемпионата. На втором месте финишировал ЦСКА, а путевки в Лигу Европы заполучили «Зенит» и «Краснодар».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: эфир телеканала «Наш Футбол»