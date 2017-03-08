Массимилиано Аллегри хочет получать 5 миллионов евро за сезон

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил руководству клуба свои условия нового контракта. Нынешний договор Аллегри рассчитан до лета 2018 года.

Итальянский специалист просит новый четырехлетний контракт и зарплату 5 миллионов евро за сезон. Также специалист хочет полностью контролировать все вопросы, которые касаются первой команды.

Окончательный ответ от руководства Аллегри ждет до конца марта.

«Ювентус» опережает «Рому» на 8 очков и уверенно двигается к очередному скудетто.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Tempo