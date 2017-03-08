Массимилиано Аллегри хочет получать 5 миллионов евро за сезон

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил руководству клуба свои условия нового контракта. Нынешний договор Аллегри рассчитан до лета 2018 года.

Итальянский специалист просит новый четырехлетний контракт и зарплату 5 миллионов евро за сезон. Также специалист хочет полностью контролировать все вопросы, которые касаются первой команды.

Окончательный ответ от руководства Аллегри ждет до конца марта.

«Ювентус» опережает «Рому» на 8 очков и уверенно двигается к очередному скудетто.

Фото: Global Look Press
Источник: Il Tempo

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Никита Пронин

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