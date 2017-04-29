Маруан Феллайни дисквалифицирован на 3 матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни на три матча. Такое решение было вынесено по итогам игры чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:0).

Кроме того, 29-летний бельгиец получил от FA письменное предупреждение.

Феллайни наказан за красную карточку, полученную за то, что он боднул головой форварда «Сити» Серхио Агуэро.

Помимо этого Феллайни избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку таблицы АПЛ с 64 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent