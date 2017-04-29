Маруан Феллайни дисквалифицирован на 3 матча

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Феллайни

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни на три матча. Такое решение было вынесено по итогам игры чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:0).

Кроме того, 29-летний бельгиец получил от FA письменное предупреждение.

Феллайни наказан за красную карточку, полученную за то, что он боднул головой форварда «Сити» Серхио Агуэро.

Помимо этого Феллайни избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку таблицы АПЛ с 64 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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