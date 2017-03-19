Мартин Киоун: «Это конец эры Венгера»

Мартин Киоун, бывший защитник «канониров», а ныне футбольный эксперт. Он прокомментировал положение дел в нынешнем «Арсенале».

«Судя по всему, к сожалению, это действительно конец эры Арсена Венгера. Осталось лишь подобрать правильное время для соответствующего заявления. У меня нет уверенности, что игроки смогут справиться с новостью об его уходе. Возможно, поэтому этого не сделали до сих пор, Венгер хочет сохранить спокойствие внутри коллектива».

Мартин Киоун играл за «Арсенал» с1993 до 2004 года. Он провел за «канониров» 311 матчей в АПЛ, в которых забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник: BT Sports