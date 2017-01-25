Мартин Йиранек хочет вернуться в «Томь»

Выступающий за чешский «Пршибрам» Мартин Йиранек может вернуться в Россию. Об этом сообщил сам футболист.

«Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться. «Томь»? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда», — сказал Мартин.

С 2004 по 2010 год Йиранек выступал за «Спартак», где провел 136 матчей и забил 4 мяча. Затем на один сезон уехал в Англию в «Бирмингем Сити». Потом вернулся в Россию, где играл за «Терек». В 2013 присоединился к «Томи», где провел 72 матча за 3 сезона.

«Томь» находится сейчас на последнем месте с 9-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс