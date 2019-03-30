Марсело хочет остаться в «Реале», Жозе Моуринью может возглавить «Баварию». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 марта.
1. Премьер-лига. 21 тур. «Ростов» вырвал победу в матче с «Уралом», «Спартак» обыграл «Ахмат», «Локомотив» выиграл у динамовцев, «Енисей» и «Рубин» поделили очки
2. Марсело хочет остаться в «Реале»
Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» повлияло на защитника.
3. Жозе Моуринью может возглавить «Баварию»
Сделать он это сможет по окончании нынешнего сезона.
4. Футболист сборной Италии попал в ДТП
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником дорожно-транспортного происшествия.
5. 31 марта. 21:45. Видеотрансляция матча «Реал» — «Уэска»
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Фото: Global Look Press