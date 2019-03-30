Марсело хочет остаться в «Реале», Жозе Моуринью может возглавить «Баварию». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Жозе Моуринью

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 марта.

1. Премьер-лига. 21 тур. «Ростов» вырвал победу в матче с «Уралом», «Спартак» обыграл «Ахмат», «Локомотив» выиграл у динамовцев, «Енисей» и «Рубин» поделили очки

2. Марсело хочет остаться в «Реале»

Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «Реала» повлияло на защитника.

3. Жозе Моуринью может возглавить «Баварию»

Сделать он это сможет по окончании нынешнего сезона.

4. Футболист сборной Италии попал в ДТП

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником дорожно-транспортного происшествия.

5. 31 марта. 21:45. Видеотрансляция матча «Реал» — «Уэска»

Этот и другие матчи чемпионатов Испании и Италии смотрите на сайте Еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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