Марсело назвал болельщиков «Реала» идиотами

Защитник сборной Бразилии грубо ответил болельщиками «Реала». Все началось с того, что Марсело поздравил с днем рождения Неймара, а Криштиану Роналду нет.
Марсело выложил пост в instagram, где поздравил Неймара с днем рождения. Затем , болельщики «сливочных» начали задавать вопросы по поводу того, что бразилец не поздравил Криштиану Роналду.
Марсело ответил им коротко и ясно: «Заткнитесь, идиоты».
Что примечательно, так это следующий пост Марсело. В нем он поздравил уже самого португальца.
Мадридский «Реал» является лидером чемпионата. На одно очко отстает «Барселона», но у «Реала» 2 матча в запасе.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»