Марсело назвал болельщиков «Реала» идиотами

Защитник сборной Бразилии грубо ответил болельщиками «Реала». Все началось с того, что Марсело поздравил с днем рождения Неймара, а Криштиану Роналду нет.

Марсело выложил пост в instagram, где поздравил Неймара с днем рождения. Затем , болельщики «сливочных» начали задавать вопросы по поводу того, что бразилец не поздравил Криштиану Роналду.

Марсело ответил им коротко и ясно: «Заткнитесь, идиоты».

Что примечательно, так это следующий пост Марсело. В нем он поздравил уже самого португальца.

Magrin parabéns muitas felicidades 🎉🎈🍾 Muita saúde muito amor e sucesso irmaozin Te amo!!! @neymarjr A photo posted by Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) on Feb 5, 2017 at 5:50am PST

Bichooo hoje é teu dia mané!!! 😀 Parabéns 🎈🎊🍾 felicidades Bro! @cristiano A photo posted by Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) on Feb 5, 2017 at 5:56am PST

Мадридский «Реал» является лидером чемпионата. На одно очко отстает «Барселона», но у «Реала» 2 матча в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»