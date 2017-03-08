Маркус Рэшфорд: «Поездка в Ростов – это полезный опыт, особенно для молодых игроков»

Поездка в Ростов-на-Дону является огромным опытом в карьере молодых игроков «МЮ». Об это заявил форвард «Манчестера» Маркус Рэшфорд.

«Нет сомнений, что такие поездки отличаются от того, с чем мы сталкиваемся в Англии. Это огромный опыт. Для большинства игроков «МЮ» поездка в Ростов – это что-то новое, но это полезный опыт, особенно для молодых игроков.

Везде разная атмосфера, болельщики по-разному реагируют. Удивительно видеть, как нас уважают везде, куда бы мы ни отправились. Надеюсь, мы добьёмся положительного результата и продолжим выступление в турнире», — заявил Маркус.

Встреча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» начнется 9 марта в 21:00 по мск.

В АПЛ «МЮ» занимает 6 место, но имеет все шансы на попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон. «Ростов» идет на 7-ом месте, но от второй позиции «ростовчан» отделяет всего восемь баллов.

Дьяволы в деталях. За счет чего «Ростов» может пройти «Манчестер Юнайтед»

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»