Марко Верратти может пополнить состав «Интера»

«Интер» планирует грядущим летом провести внушительную трансферную кампанию. Одной из главных целей был обозначен итальянский полузащитник Марко Верратти.

В настоящее время «нерадзурри» работают в условиях финансовых ограничений, однако китайская компания Suning, являющаяся новым владельцем миланского клуба, готова предоставить ФИФА финансовые документы, необходимые для соблюдения финансового фэйр-плей. После этого клуб сможет приступить к приобретению новых игроков, а китайские владельцы продемонстрируют свои финансовые возможности.

Стало известно, что китайский конгломерат планирует выделить крупную сумму денег на усиление состава грядущим летом.

В списке трансферных целей «Интера» значатся защитник Маркиньос из ПСЖ, в качестве альтернативы которому может стать Костас Манолас из «Ромы».

Главной трансферной целью является полузащитник ПСЖ Марко Верратти, однако высокая стоимость игрока – порядка 80 миллионов евро – и конкуренция со стороны «Ювентуса», «Баварии» и «Реала» могут помешать планам руководства «Интера».

Атакующую линию миланского клуба может пополнить полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески, чья трансферная стоимость варьируется между 40-50 миллионами евро. Так же «Интер» следит за ситуацией с продлением контракта «Арсенала» и чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

В текущем сезоне «Интер» занимает 5 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков после 21 тура, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 9 баллов.