Марко Девич: «Рубин» навсегда в моем сердце»

Форвард Марко Девич попрощался с болельщиками «Рубина». Также украинский нападающий поделился планами на будущее.

Нападающий Марко Девич попрощался со своими болельщиками в Instagram. Форвард поблагодарил фанатов и сказал, что казанский клуб останется в его сердце навсегда.

«Дорогие друзья! Я покидаю «Рубин». Я провел в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в «Рубине». Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнерам по команде.

Конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Рубина». Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. «Рубин» навсегда останется в моем сердце! Желаю ему двигаться только вперед! Спасибо за все!» – написал нападающий.

Игрок также рассказал о своей дальнейшей карьере.

«Я ближайшие дни проведу в Сербии. Думаю, после 7 января будет какая-то конкретика.

«Олимпик»? Не могу ничего сказать. Все – после 7 января», – сказал Девич.

Фото: Официальный сайт «Рубина»

Источник: Football 24