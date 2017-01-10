Марко Девич: «Билялетдинов проталкивал российских игроков»

Марко Девич, который недавно попрощался с «Рубином», рассказал о работе с разными тренерами казанского клуба. Также футболист отметил, что для казанцев значит Гекдениз Карадениз.

С Грасией конфликтов у меня не было. После игры со «Спартаком», он сказал мне: «Увидимся на сборах — хорошо, нет — желаю удачи».

С Валерием Чалым у нас все было отлично. Он доверял мне, я отвечал старанием на поле и голами.

Не сложилось у меня только с Ринатом Билялетдиновым, но и его можно понять. Он проталкивал российских игроков, у нас, легионеров, шансов было мало.

Что касается Карадениза, то он настоящий символ «Рубина». На тренировках его возраст не заметен, он любое упражнение делает на максимуме, хочет выиграть любое единоборство. Гекдениз злится, готов зарубиться, почти в драку влезть. Все это в границах нормального, конечно. Будь я тренером, Карадениз всегда выходил бы на поле», — сказал Девич.

Марко в этом сезоне провел 8 матчей, в которых забил один гол.

Фото: официальный сайт «Рубина»

Источник: Матч ТВ