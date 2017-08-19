Марко Боррьело пополнил СПАЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

Марко Боррьелло

Новичок Серии A СПАЛ усиливает состав. Команду пополнил бывший нападающий «Милана», «Ромы» и «Ювентуса» Марко Боррьелло.

СПАЛ официально объявил о подписании двухлетнего контракта с 35-летним итальянским форвардом, последним клубом которого был «Кальяри». Кроме того, СПАЛ арендовал у «Кальяри» на один год с правом выкупа при определённых условиях 26-летнего польского защитника Бартоша Саламона.

В прошлом сезоне Боррьелло провел за «Кальяри» 36 матчей (16 голов) в итальянском чемпионате, а Саламон сыграл в 15 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК СПАЛ

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пауло Дибала

Звуки китаррона. Афиша сезона: чемпионат Италии-2017/18

Де Шильо

«Ювентус» предлагает за Де Шильо 10 млн евро, «Милан» хочет 15 млн

Бонуччи

Завтра Леонардо Бонуччи может присоединиться к «Милану»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 