Марко Асенсио пропустит матч ЛЧ из-за бритья ног

Автор: Владимир Шевелев 0

Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не примет участия в сегодняшней игре группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ. У игрока интригующая травма ноги.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан на пресс-конференции объяснил эту проблему со смехом: «У него вскочил прыщ, из-за которого он не может натянуть гетру».

Оказывается, футболист слишком усердно следит за собой. Раздражение на одной из ног Асенсио появилось после того, как игрок пытался избавиться от волосяного покрова на своем орудии труда. Во время бритья он занес заражение в небольшой прыщик на ноге, который теперь не позволяет футболисту натягивать гетры, а следовательно и выходить на поле в форме, соответствующей требованиям правил современного футбола.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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