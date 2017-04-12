Марк Бартра успешно перенес операцию на руке

Отголосок дортмундского взрыва. Марк Бартра был успешно прооперирован.

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра успешно прооперирован после травмы, полученной в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Бартра получил перелом лучевой кости, также в руке обнаружилось инородное тело. Президент «Боруссии» Райнхард Раубалль заявил, что игрок успешно перенес операцию, однако пока говорить о сроках возвращения в строй рано.

В текущем сезоне Марк Бартра провел 23 игры во всех турнирах и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: N-TV

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»