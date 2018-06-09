Марио Гетце: «Сопереживание со стороны Гвардиолы было не таким большим. Хосеп – полная противоположность Клоппа»

Автор: Михаил Серебряков 0

Mario Götze

Хабвек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце поделился мнением о Хосепе Гвардиоле. Футболист отметил, что экс-тренер «Баварии» недостаточно сопереживал игрокам.

«Технически Хосеп Гвардиола был одним из лучших тренеров, огромным усилением. Но сопереживание с его стороны было не таким большим.

Это было непросто для меня, потому что я приехал от Юргена Клоппа, который был как футбольный отец. Хосеп был полной противоположностью. Тренер мирового класса должен сопереживать, ведь каждый спортсмен тоже человек», – заявил Гетце.

Гетце, забивший победный гол в финале ЧМ-2014, не включен в заявку сборной Германии на чемпионат мира в России. В этом сезоне полузащитник провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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