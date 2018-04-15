Марио Гетце рассказал, за кого болел в матчах ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце признался, что был рад победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Ведь тренером команды является бывший наставник «шмелей» Юрген Клопп.

«Шанс выиграть Лигу чемпионов у „Ливерпуля“ определённо есть. Вероятно, только Клопп и ещё несколько человек поверили бы, что «мерсисайдцам» удастся обыграть «горожан» таким образом.

Полуфиналы и финал турнира будут захватывающими. Я буду держать кулаки за Юргена. Я тренировался под руководством Клоппа в дортмундской „Боруссии“, а затем играл у Гвардиолы в „Баварии“. Они оба меня впечатлили. Поэтому мне было интересно узнать, кто победит в очном противостоянии. Честно говоря, я больше радовался тому, что выиграл Клопп», — сказал Гетце.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo