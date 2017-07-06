Марио Гетце готов к возвращению в большой футбол

Немецкий хавбек дортмундской «Боруссии» восстанавливается после болезни. Он рассказал, когда стоит ожидать его появления на поле.

«Из-за нарушения обмена веществ, я был не в состоянии играть в футбол в последнее время. В течение последних нескольких месяцев было проведено успешное лечение. Завтра начну с 3-го этапа моей программы выздоровления. Это означает, что я завершу тесты и начну тренироваться с командой. Я более чем рад вернуться к игре снова.

Несколько важных вещей, которые вы должны знать: Во-первых, я очень горжусь своими товарищами по «Боруссии» и счастлив, что они взяли Кубок Германии. Фотографии болельщиков, празднующих в городе, напомнил мне о моих первых победах с клубом. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде из сборной Германии за победу в Кубке Конфедерации, а также молодежную сборную с победой на Чемпионате Европы. Я очень горжусь, что являюсь членом сборной. Также я хотел бы пожелать моим младшим братом успеха в сборной до 19 лет. Я буду держать пальцы скрещенными за вас!!

Последнее, но не менее, я хотел бы сказать большое спасибо всем моим поклонникам. Вы все так много поддерживал меня в течение последних нескольких месяцев. Ваши сообщения и пожелания мотивировали меня. Спасибо Аки Вацке и Михаэлю Цорку за Ваше доверие в меня в это трудное время восстановления. Это очень помогало. Спасибо моей команде, моим врачам, моему фитнес-тренеру, и всем остальным людям, которые остались со мной. За все терпение, поддержку и положительную энергию – спасибо!»

В минувшем сезоне Марио Гетце провел за дортмундскую «Боруссию» 11 матчей в Бундеслиге, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Марио Гетце

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»