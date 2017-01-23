Марио Фернандес: «Спартак» и я? В моем сердце только ЦСКА!»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Марио Фернандес

Вчера появилась информация о том, что «Спартак» сделал предложение о покупке защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Сам защитник дал свой комментарий на тему трансфера в стан принципиального соперника.

Сегодня утром это обсуждали в испанском Кампоаморе, где сейчас находится футболист. Марио решил не уезжать отсюда между сборами армейцев — как известно, вся зимняя подготовка команды пройдет в Испании.

«Спартак» и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите», — заявил Марио Фернандес.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году за 15 миллионов евро.

После 17 туров ЦСКА занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. «Армейцы» уступают лидирующему «Спартаку» 8 баллов.

Фото: Global Look Press
Источник: Bobsoccer

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Вадим Павлов

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