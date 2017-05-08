Марио Балотелли может перейти в «Лас-Пальмас»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Марио Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может летом перебраться в Испанию. Контракт 26-летнего итальянца истекает грядущим летом, а новый договор пока не подписан.

В услугах Балотелли заинтересован «Лас-Пальмас». Представители 14-й команды Примеры уже ведут переговоры с футболистом. Если Марио Балотелли не продлит контракт, то летом станет свободным агентом. Руководство «Лас-Пальмаса» предлагает Балотелли однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на год.

В текущем сезоне Марио Балотелли провел за «Ниццу» 22 матча в Лиге 1, забил 15 мячей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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