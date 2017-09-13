«Марибор» — «Спартак»: Фанаты команд устроили массовую драку перед матчем

В центре Марибора перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием местной одноименной командой и московским «Спартаком» случилась массовая драка с участием болельщиков обеих команд. Подробности уточняются.

При потасовке фанатов использовались пиротехнические изделия.

В ситуацию были вынуждены вмешаться местные сотрудники правопорядка, которые разняли дерущихся.

Словения с ветками деревьев — Спартак. Победа ОМОНа pic.twitter.com/ovx2rhBab4 — edim_sport (@edim_sport) 13 сентября 2017 г.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат»