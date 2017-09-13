«Марибор» — «Спартак»: Фанаты команд устроили массовую драку перед матчем

Автор: Евгений Морозов 0

Спартак фанаты

В центре Марибора перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием местной одноименной командой и московским «Спартаком» случилась массовая драка с участием болельщиков обеих команд. Подробности уточняются.

При потасовке фанатов использовались пиротехнические изделия.

В ситуацию были вынуждены вмешаться местные сотрудники правопорядка, которые разняли дерущихся.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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