«Марибор» — «Спартак»: Фанаты команд устроили массовую драку перед матчем

В центре Марибора перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием местной одноименной командой и московским «Спартаком» случилась массовая драка с участием болельщиков обеих команд. Подробности уточняются.
При потасовке фанатов использовались пиротехнические изделия.
В ситуацию были вынуждены вмешаться местные сотрудники правопорядка, которые разняли дерущихся.
Словения с ветками деревьев — Спартак. Победа ОМОНа pic.twitter.com/ovx2rhBab4
— edim_sport (@edim_sport) 13 сентября 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат»