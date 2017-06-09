Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата»

Автор: Лидия Дидык 0

Измайлов

Хавбек Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата». Полузащитник поставил подпись под контрактом.

«Подписание соглашения с Маратом – это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу как на поле, так и за его пределами.

Измайлов

Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова и Романа Павлюченко – взвешенный и осознанный шаг», – дал комментарии президент московского клуба Валерий Оганесян.

Фото: страница «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте»
Источник: страница «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте»

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