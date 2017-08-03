Мануэль Нойер приступил к тренировочной работе

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сегодня снова надел перчатки. В прошлом месяце вратарь начал выполнять беговые упражнения.

Вратарь получил перелом левой стопы 18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Под присмотром тренера вратарей Тони Тапаловича 31-летний Нойер отработал вратарскую тренировку. На протяжении 20 минут страж ворот ловил мячи, интенсивность при этом оставалась на умеренном уровне, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Очень приятно вернуться на поле», — написал Нойер на своей странице в «Инстаграме».

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Бавария»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»