Мануэль Нойер получил повреждение во время тренировки. Об этом неприятном инциденте сообщили в официальном твиттере «Баварии».

«Мануэль Нойер получил травму стопы на тренировке и пропустит два матча. Поправляйся скорее, Ману», – говорится в сообщении.

https://mobile.twitter.com/FCBayernEN/status/847363945404874753?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eurosport.ru%2Ffootball%2Fbundesliga%2F2016-2017%2Fstory_sto6111966.shtml

1 апреля «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», а 4-го с «Хоффенхаймом».

Этой возможностью, проявить себя, могут воспользоваться Свен Ульрайх и Том Штарке.

В текущем сезоне Бундеслиги Ману отстоял на ноль в 13 из 25 матчах. текущего сезона Бундеслиги Ману отстоял 1.

Фото: Global look Press

Источник: твиттер «Баварии»