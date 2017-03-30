Мануэль Нойер получил повреждение во время тренировки. Об этом неприятном инциденте сообщили в официальном твиттере «Баварии».
«Мануэль Нойер получил травму стопы на тренировке и пропустит два матча. Поправляйся скорее, Ману», – говорится в сообщении.
https://mobile.twitter.com/FCBayernEN/status/847363945404874753?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eurosport.ru%2Ffootball%2Fbundesliga%2F2016-2017%2Fstory_sto6111966.shtml
1 апреля «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», а 4-го с «Хоффенхаймом».
Этой возможностью, проявить себя, могут воспользоваться Свен Ульрайх и Том Штарке.
В текущем сезоне Бундеслиги Ману отстоял на ноль в 13 из 25 матчах. текущего сезона Бундеслиги Ману отстоял 1.
Фото: Global look Press
Источник: твиттер «Баварии»