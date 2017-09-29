Мануэл Фернандэш: «Главное, что мы победили»

Во втором туре Лиги Европы «Локомотив» обыграл чешский клуб «Злин» благодаря хет-трику Мануэла Фернандеша. Сам футболист прокомментировал исход матча.

«Мы забили три гола к 17-й минуте и полностью контролировали игру. Мне понравилось, что «Локомотив» с первых минут играл агрессивно. Во втором тайме могло показаться, что «Злин» перехватил инициативу, но мы не упускали ситуацию из-под контроля и действовали на контратаках. Считаю, что победа заслуженная. Хет-трик? Главное, что он помог команде выиграть», — сказал Фернандеш.

Напомним, что Фернандеш забил три мяча в первые 17 минут встречи, что является лучшим результатом в истории Лиги Европы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Локомотива»