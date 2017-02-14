«Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам проходить рядом со своей базой

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам использовать пешеходную дорожку вокруг своей базы в Каррингтоне. Клубная служба безопасности уведомила жителей близлежащих домов, что они больше не могут проходить в непосредственной близости от базы.

При входе на дорожку установлены знаки с надписью: «Не входить. Частные владения. Нарушители будут преследоваться по закону».

Запрет был официально вынесен от имени землевладельческой компании HIMOR, которой принадлежит земля вокруг базы. Причины такого решения в том, что местные жители нередко устраивают несанкционированные свалки рядом с базой.

В свою очередь, представители «Манчестер Юнайтед» переложили ответственность за это решение на землевладельцев.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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