Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может переехать в чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 70 миллионов фунтов .
На игрока сборной Португалии претендует «Манчестер Юнайтед», инициатором сделки является Жозе Моуринью. Португальский специалист подбирает плеймекера под Антуана Гризманна, который, как сообщают СМИ, станет игроком английского клуба летом.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 2020 года.
Фото: Global Look Press
Источник: The Sun
One thought on “«Манчестер Юнайтед заплатит за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов”
Моуриньо сможет скоро одних хавбеков на поле выпускать, столько он их насобирал. А толку-то маловато будет.