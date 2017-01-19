«Манчестер Юнайтед заплатит за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов

Автор: Лидия Дидык 1 Comments

Силва

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может переехать в чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 70 миллионов фунтов .

На игрока сборной Португалии претендует «Манчестер Юнайтед», инициатором сделки является Жозе Моуринью. Португальский специалист подбирает плеймекера под Антуана Гризманна, который, как сообщают СМИ, станет игроком английского клуба летом.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Юрген Клопп сравнил сэра Алекса Фергюсона с Джоном Ленноном

Семейка монстров. Как Эммануэль Адебайор воюет с родственниками

УЕФА начал разбирательство в отношении защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако

One thought on “«Манчестер Юнайтед заплатит за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов

  1. Моуриньо сможет скоро одних хавбеков на поле выпускать, столько он их насобирал. А толку-то маловато будет.

    Ответить

Добавить комментарий

Войти с помощью: 