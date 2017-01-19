«Манчестер Юнайтед заплатит за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может переехать в чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 70 миллионов фунтов .

На игрока сборной Португалии претендует «Манчестер Юнайтед», инициатором сделки является Жозе Моуринью. Португальский специалист подбирает плеймекера под Антуана Гризманна, который, как сообщают СМИ, станет игроком английского клуба летом.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun