Тони Кроос может переехать в Англию. «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику сборной Германии и попытается приобрести хавбека «Реала» летом нынешнего года.
Отмечается, что манкунианцы были близки к договорeнности по Кроосу ещe в 2014 году, но тогда немец перешeл из «Баварии» в мадридский клуб. В настоящее время манкунианцы готовят предложение по 27-летнему футболисту, но при этом уточняется, что в «Реале» пока не одобрили продажу Крооса.
В текущем сезоне хавбек провeл в чемпионате Испании 17 матчей, забил один мяч и сделал девять голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Independent
One thought on “«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Тони Крооса”
Слушайте, ну сколько можно элитных игроков покупать? МЮ, имейте же совесть, обходитесь тем, что есть. У вас и так на более чем пол миллиона игроков не востребованы. НХЛовской системы драфта вам не хватает