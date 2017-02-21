«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Тони Крооса

Автор: Лидия Дидык 1 Comments

Кроос

Тони Кроос может переехать в Англию. «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику сборной Германии и попытается приобрести хавбека «Реала» летом нынешнего года.

Отмечается, что манкунианцы были близки к договорeнности по Кроосу ещe в 2014 году, но тогда немец перешeл из «Баварии» в мадридский клуб. В настоящее время манкунианцы готовят предложение по 27-летнему футболисту, но при этом уточняется, что в «Реале» пока не одобрили продажу Крооса.

В текущем сезоне хавбек провeл в чемпионате Испании 17 матчей, забил один мяч и сделал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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One thought on “«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести Тони Крооса

  1. Слушайте, ну сколько можно элитных игроков покупать? МЮ, имейте же совесть, обходитесь тем, что есть. У вас и так на более чем пол миллиона игроков не востребованы. НХЛовской системы драфта вам не хватает

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