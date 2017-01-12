«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Маруаном Феллайни

Маруан Феллайни останется на «Олд Траффорд» до лета 2018 года. «Манчестер Юнайтед» воспльзовался опцией продления контракта с бельгийцем.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией, имеющейся в контракте Маруана Феллайни и продлил действующий контракт с бельгийцев на год — до июня 2018.

Напомним, Феллайни был приобретен «красными дьяволами» в 2013 году у «Эвертона» за 27,5 миллионов фунтов. С тех пор перспективы Маруана на «Олд Траффорд» неоднократно ставились под сомнение.

Однако нынешний тренер «Юнайтед» Жозе Моуриньо явно рассчитывает на 29-летнего бельгийца, с которым он даже обнялся после гола Маруана в полуфинальном матче Кубка Лиги против «Халла» во вторник вечером.

«У него очень сильный характер, и он хорошо справляется с давлением. Он знает, что является очень важным игроком для меня», — заявил Моуриньо после победы 2:0 над «тиграми».

Как сообщается, свои слова Моуриньо подтвердил делом: на следующий день после гола Маруана клуб воспользовался своим правом и продлил контракт полузащитника до окончания следующего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC