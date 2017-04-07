«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с «Аэрофлотом» до 2023 года

«Аэрофлот» останется спонсором «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.

«Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев. Финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему договору «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ, набрав 54 очка после 29 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»