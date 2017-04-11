«Манчестер Юнайтед» продаст Аднана Янузая грядущим летом

Аднан Янузай покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с бельгийцем.

Жозе Моуриньо заявил, что уже принял решение относительно будущего 22-летнего Янузая и, как утверждается, оно состоит в том, чтобы продать игрока.

В этом сезоне Янузай не смог забить ни одного гола за «Сандерленд» в рамках Премьер Лиги, и его единственным мячом остается гол в ворота «Шрусбери» в рамках Кубка Лиги.

Сообщается, что в трансфере Янузая заинтересованы клубы из Франции, Италии и Германии, однако среди них нет команд, претендующих на чемпионство в своих странах. Топ-клубы, которые внимательно следили за Аднаном во время его прорыва в первую команду «Юнайтед», уже утратили интерес к игроку.

Действующий контракт бельгийца истекает в 2018-м году.