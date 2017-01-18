«Манчестер Юнайтед» предложит Златану Ибрагимовичу новый контракт

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича. Английский клуб намерен сохранить шведа и переподписать контракт.

По существующей информации, «Юнайтед» в ближайшее время предложит игроку сборной Швеции новый контракт, который рассчитан до 2019 года.

Минувшим летом Златан Ибрагимович подписал 12-месячный контракт с английским клубом. Один из пунктов контракта позволяет пролонгирование еще на один сезон, в случае если в«Манчестер Юнайтед» будут довольны его выступлением.

Стоит отметить, что первоначально сам Ибрагимович неохотно соглашался на продление контракта, когда переживал не лучшие времена и отметился лишь 1 голом в 11 матчах. Но сейчас швед набрал фантастическую форму и штампует голы один за другим, в том числе Ибрагимович принес «Юнайтед» ничью в жизненно важном матче против извечного соперника — «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что форвард «красных дьяволов» грядущим летом может перебраться в MLS.

В нынешнем сезоне нападающий провел во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun