«Манчестер Юнайтед» подготовит для болельщиков «Ростова» путеводители

Руководство манчестерского «Юнайтед» в четверг позаботится о гостях из России. Такое решение было принято как ответ на гостеприимство, оказанное болельщикам «МЮ» в Ростове.

«Манчестер Юнайтед», в частности, подготовил путеводители для фанатов «Ростова». В них болельщики, которые отправятся в Манчестер, смогут найти информацию о том, как добраться из аэропорта до стадиона «Олд Траффорд», что можно и чего нельзя проносить на стадион, о времени работы клубного музея и магазина, а также все то, что зовется обычно «другая полезная информация».

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время первой встречи между этими командами в рамках ¼ финала Лиги Европы в России 9 (1:1) ростовские болельщики каждому из прибывавших на стадион фанатов «Манчестер Юнайтед» дарили теплые пледы.

Ответный матч между «МЮ» и «Ростовом» пройдет в Манчестере 16 марта. Начало в 23:05 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт