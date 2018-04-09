«Манчестер Юнайтед» планируют обменять Поля Погба на Неймара

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Моуриньо и Погба

«Манчестер Юнайтед» нацелен на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Манкунианцы готовы включить в сделку игроков Поля Погба и Антони Марсьяля, а также доплатить € 57 млн.

Бразильский форвард не выступает за французскую команду с февраля 2018 года. Неймар получил травму лодыжки в матче чемпионата Франции с «Марселем». Сейчас игрок проходит восстановление после операции.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 29 матчей за «ПСЖ», забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

 

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