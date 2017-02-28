«Манчестер Юнайтед» оплатит болельщикам визы в Россию

«Манчестер Юнайтед» принял решение оплатить визы болельщикам команды, которые приедут в Россию на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Об этом сообщает британская пресса.

Манкунианцы проведут поединок в Ростове-на-Дону 9 марта. Каждому английскому болельщику, помимо билета на встречу, также понадобится виза для въезда в Россию, стоимость которой составляет € 140. Фанаты «МЮ» могут об этом не беспокоиться, поскольку клуб возьмёт на себя расходы на приобретение виз.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что недоволен итогами жеребьевки. «Это плохая жеребьевка в каждом аспекте. Нас ожидает долгий перелет в непростой период для «Манчестер Юнайтед», — сказал португальский специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail