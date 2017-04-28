«Манчестер Юнайтед» готов заплатить отступные в 200 миллионов евро за Неймара

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Неймар

Неймар может этим летом переехать в Англию. «Манчестер Юнайтед» готов активировать пункт об отступных, который прописан в контракте нападающего «Барселоны» и заплатить за него 200 миллионов евро. 

В стане манкунианцев активно подыскивают нового нападающего в свете травмы, которую получил Златан Ибрагимович, выбывший на долгий срок.

При этом «красные дьяволы» пообещали удовлетворить требования Неймара по заработной плате. Бразилец подписал новый контракт с «Барселоной» в октябре прошлого года до 2021 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл в чемпионате Испании 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 9 передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record

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