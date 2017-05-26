«Манчестер Сити» заплатит за Бернарду Силва 60 миллионов фунтов

Автор: Никита Пронин 0

Бернарду Силва в ближайшие дни перейдет в «Манчестер Сити». 26 мая футболист пройдет медосмотр в Англии.

Вечером четверга полузащитник вылетел с Мальорки, где он находился, в Манчестер. Ожидается, что сегодня футболист пройдет медицинский осмотр в английском клубе.

Сообщается, что «МС» уже договорился о трансфере португальца. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов фунтов.

В этом сезоне Силва вместе с «Монако» стал чемпионом Франции. Португалец забил 8 мячей и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

 

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