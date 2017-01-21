«Манчестер Сити» заинтересован в услугах Бенджамина Хенрикса

Полузащитник «Байера» Бенджамин Хенрикс может продолжить карьеру в Англии. Пеп Гвардиола хочет видеть игрока в составе «Манчестер Сити».

Как утверждается, агент 19-летнего футболиста Али Булут уже контактировал с представителями «Манчестер Сити». Рыночная стоимость Хенрикса оценивается в 1,25 миллиона евро. Сам агент отметил, что юный футболист должен продолжать развиваться и пока нет оснований думать о смене клубной прописки.

В текущем сезоне Хенрикс провел в чемпионате Германии 14 матчей, в которых совершил две результативные передачи.

Осенью прошлого года игрок начал выступления за взрослую сборную Германии.

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Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball