«Манчестер Сити» заберет вратаря у «Барселоны»

Автор: Евгений Морозов 0

Jasper Cillessen

«Манчестер Сити» заинтересован в голкипере «Барселоны» Яспере Силлессене. Второй вратарь английского клуба Клаудио Браво получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

Несмотря на то, что трансферное окно в АПЛ закрылось 9 августа, «Сити» сможет подписать замену чилийцу, используя правило долгосрочной травмы, позволяющее в подобном случае приобрести дополнительного игрока.

Контракт голландца с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных по договору – 60 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Espana

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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