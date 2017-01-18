«Манчестер Сити» хочет приобрести Яна Облака

Из-за нестабильной и пугающей в последнее время игры Клаудио Браво, «горожане» намерены приобрести голкипера. Им может стать Ян Облак, но заплатить придется огромную сумму.

Руководство «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно попытается заполучить Яна Облака. «Атлетико» Мадрид готов отпустить 24-летнего словенца в случае, если за него заплатят не менее 100 миллионов евро.

Стоимость Облака оценивается Transfermarkt в 35 миллионов евро.

В 15 матчах этого сезона Облак пропустил 13. 7 матчей голкипер отстоял свои ворота на ноль.

Отметим, что нынешний вратарь «горожан» Клаудио Браво не блещет стабильной игрой в последнее время. За 18 матчей он пропустил 23 мяча. Его команда идет на 5-ой строчке с 42-мя очками в активе.

«Атлетико» занимает 4-ю позицию в Ла Лиге. Имея 34 очка, они отстаю мадридского «Реала» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com