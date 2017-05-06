«Манчестер Сити» хочет приобрести Алекса Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Английский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Как сообщает источник, манкунианцы готовы заплатить за футболиста «старой синьоры» не более 70 миллионов евро.

Отмечается, что видеть бразильца в своей команде желает лично Хосеп Гвардиола, который является большим поклонником таланта игрока.

Напомним, что в нынешнем сезоне Алекс Сандро провел в футболке «бьянконери» 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 6 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia